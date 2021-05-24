Dolar yeni haftaya toparlanarak başladı

Küresel piyasalarda geçen hafta euro karşısında son üç ayın en düşük düzeylerine gerileyen dolar, yeni haftaya hafif toparlanarak başladı. Euro/dolar paritesi son üç ayın en yüksek düzeyi olan 1.2245'ten gerileyerek 1.21728 düzeyine kadar indi. Dolar, iç piyasada ise haftanın ilk işlem gününe 8.40 liranın üzerinde başladı.



Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,449 ve 1,462 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.14 artışla 1,451.84 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.41 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.09 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.12 eksideydi.



Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken işlemlerde 398/402 düzeyindeydi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 8.3965 lira ve en yüksek 8.4355 lirayı gördükten sonra, 8.41 – 8.42 lira aralığında,



- euro en düşük 10.2379 lira ve en yüksek 10.2876 lirayı gördükten sonra, 10.25 – 10.26 lira aralığında,



- sterlin en düşük 11.8902 lira ve en yüksek 11.9486 lirayı gördükten sonra 11.91 – 11.92 lira aralığında hareket ediyordu.



Küresel piyasalarda 1.21728 - 1.21902 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21890 düzeyindeydi.



Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde. "BIST 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Endeksin yurtdışında son iki günde oluşan pozitif havaya karşın 1.462 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor olması olumsuz bir tablo oluşturdu. Geçtiğimiz hafta bu seviyenin üzeri test edilmek istense de endeks buralarda tutunamadı ve günlük kapanışlar bu seviyenin altında gerçekleşti. Bu hafta da buranın aşılamaması endekste zayıflamaya neden olabilir. Bu durumda ilk destek noktası 1,440’ta iken bu seviyenin altında 1,423 izleyeceğimiz ilk önemli destek olacaktır. Herhangi bir sebeple endeksin bu seviyenin altına sarkması satış baskısını artırabilir. Kritik olarak izlediğimiz 1,462 seviyesinin aşılması durumunda ise 100 günlük ortalamanın bulunduğu 1,480 civarı ve devamında TCMB Başkanı değişimi sürecinde oluşan boşluğun dolacağı 1,511 seviyesi gündeme gelecektir." (DHA)