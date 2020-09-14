Dolar yeni haftaya tarihi zirvesine yakın başladı

Geçen hafta Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu indirmesinin ardından dolar bu haftaya 7.4970 TL zirvesinin hemen altında başladı.

Dolar geçen hafta 7.4970 TL seviyesine kadar yükseldikten sonra kalıcı olmasa da 7.42'ye kadar gerilemiş ancak haftayı zirveye yakın tamamlamıştı. Dolar bu haftaya 7.4810/7.4860 TL bandında Aynı Geçtiğimiz hafta 8.88 TL ile en yüksek değerini gören euro ise 8.8654/8.8724 TL ile haftaya başladı. Sterlin ise küresel piyasalarda değer kaybetmesinin etkisiyle 9.60 TL seviyesine gerilemiş durumda.

Piyasalarda bu hafta Temmuz ayı sanayi üretimi verileri, Hazine ihaleleri, Ağustos ayı bütçe gerçekleşmeleri ve Merkez Bankası beklenti anketi takip edilecek.

Reuters anketine göre bugün açıklanacak sanayi üretiminin, Temmuz ayında koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi ve normalleşme adımları ile birlikte takvim etkisinden arındırılmış yüzde 3 artması bekleniyor.