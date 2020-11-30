Dolar yeni haftaya sakin başladı!

Dolar/TL yeni haftaya sınırlı yükselişle 7.85 seviyesinin hemen üzerinde sakin başladı.



Dolar/TL 8.58 zirvesinden 7.5 seviyelerine gerilemiş ancak burada kalıcı olamadan 8 seviyelerine geri yükselmişti. Dolar, sınırlı düşüşlerle işlem görmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda Şükran Günü nedeniyle geçen haftanın son iki işlem gününde birçok piyasanın tamamen ya da kısmen tatil olması nedeniyle hacimler düşük kaldı. Bankacılar yılın geri kalanında yabancıların hacimlerinin yavaş yavaş daha da azalacağı ve yeni pozisyon alma isteğinin 2021 yılına kalacağını belirtiyorlar.



Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası ile birlikte yabancı yatırımcılar Kasım ayı başından itibaren Türkiye pozisyonlarını artırmaya başladı. Bankacıların hesaplamalarına göre yabancı yatırımcılar, 2 haftada 1.5 milyar doları portföy yatırımı olmak üzere 6 milyar doların üzerinde Türkiye varlıklarını artırdılar.



Yerel yatırımcılar ise döviz ve altın varlıklarını iki haftada 4 milyar dolar artırarak 228.2 milyar dolarla yeni tarihi zirveye çıkardılar. Yılbaşından beri artış 35 milyar dolara ulaştı.



Yabancı yatırımcılar Hazine’nin TL cinsi borçlanma piyasasındaki payını birkaç yılda %20-25 seviyesinden %3’lere doğru azalttı. Bankacılar bu payın artmasını bekliyor.



Merkez Bankası geçen hafta zorunlu karşılıklarda kredi büyümesine göre farklılaşmayı kaldırırken, TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını da belirli vadelerde artırdı.



QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde, “Dolar kuru haftaya 7,80 seviyesi üzerinde başlarken, kısa vadeli olarak 8,00 seviyesi önemli direnç olarak takip edilecektir.” ifadelerine yer verildi.