Döviz kurlarında tarihi zirve; dolar 18,35, Euro 20,80 TL'yi gördü

Tarihi değer kaybı yaşayan Türk Lirası yeni haftaya da kayıplarla başladı. Euro/TL akşam saatlerinde 20,80 seviyesini geçti. Dolar/TL'de 18 seviyesi aşılırken, en yüksek seviye 18,35 oldu.

Dolar, günün ilk saatlerinde 17 liranın üzerine çıkarak 17,62 seviyelerine kadar yükselmişti. Gün içinde yükselişine devam eden dolar rekorunu 18'e taşıdı. Saat 19.15 sularında dolar/TL'de zirve 35'e taşındı.

Dolar geçtiğimiz hafta cuma günü 17,14'le rekor kırmış, Merkez Bankası'ndan gelen müdahale sonrasında ise 16,25'lere kadar çekildikten sonra haftayı 16,41 seviyesinden tamamlamıştı.

Euro da geçen hafta 19,43'le rekor kırarken, sabah saatlerinde 19,84'e kadar çıktı. Gün içinde yükselişini sürdüren euro ise akşam saatlerinde zirvesini 20,80 seviyesine taşıdı.

Euro, cuma günü kapanışta ise 18,48 liradan fiyatlanıyordu.

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Erdoğan'dan faiz açıklaması

Yaşanan yükselişte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İlim Yayma Ödül Töreni'nde faizle ilgili açıklamaları etkili oldu. Erdoğan dün yaptığı konuşmada "Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa, onu yapmaya devam edeceğim" demişti.

Geçtiğimiz günlerde ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendiren ve temel iktisat öğretilerine dönülmesi gerektiğinin altını çizen TÜSİAD'a da çıkışan Erdoğan, "Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum. Tek göreviniz var, yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN: Erdoğan'dan TÜSİAD'a: Kalkıp hükümete saldırmanın farklı versiyonlarını aramayın; bizimle mücadele edemezsiniz