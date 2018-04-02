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Ekonomi

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 3.95-3.96 TL arasına otururken, Euro ise 4.87 TL oldu

02 Nisan 2018 11:40

Dolarda geçtiğimiz hafta yaşanan dalgalı seyrin ardından yeni hafta 3.95 TL'li seviyelerden başladı.

Geçtiğimiz hafta 4 liranın üzerini göre dolar kuru, Türkiye'nin büyüme rakamlarının yarattığı moralle birlikte 3.93 TL'li seviyelere kadar gerilemişti.

Dolar yeni haftaya da cuma kapanış seviyelerine yakın başladı. Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 3.95-3.96 TL arasına otururken, Euro ise 4.87 TL oldu.

Euro/dolar paritesi de 1.2318 seviyesinde bulunuyor.

Döviz piyasalarında yarın açıklanacak Mart ayı enflasyonu ile yurtdışındaki gelişmeler takip edilecek.

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