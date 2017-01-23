Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta boyunca sakin bir seyir izleyen dolar yeni haftaya 3,7580 lira seviyelerinden başlarken, Euro 4,0420 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 3,7560 liradan alınan dolar 3,7580 liradan satılıyor. 4,0400 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 4,0420 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8260 lira, Euronun satış fiyatı ise 4,0680 lira olmuştu.

Dolar Trump sonrası değer kaybetti

Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık yemin töreninde yaptığı konuşmada korumacı ekonomi politikalarını çağrıştıran ifadeler kullanmasının ardından vergi indirimleri ve ekonomiyi destekleyici diğer politikalar hakkındaki vaatlerini gerçekleştireceği beklentisinin hafiflemesine paralel olarak geniş bantta değer kaybetti.

Amerikan dolarının diğer majör dövizler karşısındaki performansının ölçümü olan dolar endeksi yüzde 0.40 düşüşle 100.28 puana geriledi. Endeks, Kasım ayında Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından yüzde 3,5 oranında yükselmişti ancak Trump'ın aşırı korumacı tavrı ile ilgili kaygıların etkisiyle bu ay içinde yüzde 1,49 değer kaybetti.

ABD Başkanı Donal Trump'ın resmen yemin ederek başkanlık koltuğuna oturmasıyla Cuma günü gün içinde 3,83'ün üzerinde işlem gören dolar, Trump'ın yemin etmesiyle birlikte 3,76 seviyesine kadar geriledi ve kapanışını 3.7682 seviyesinden gerçekleştirdi.

Haftanın ilk işlem gününe bu seviyeden başlayan parite kayıplarını 3.7557 seviyesine genişletti. Ardından gelen alımlarla yükseliş eğilimine giren parite 3.78 seviyesini gördü. Kur şu dakikalarda yüzde 0.23 kazanç ile 3.7777 seviyesinde..

Euro/TL ise yüzde 0.71 kazançla 4.0598 seviyesine yükseldi.

Gözler Merkez Bankası'nın kararında

Yarın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı var. Merkez Bankası önceki haftadan başlayarak Dolar/TL’deki yükselişi durdurmak adına bir dizi önlem aldı. Önce döviz karşılığında vermekte olduğu TL likiditesi limitini 22 milyar TL’ye sonrasında da 11 milyar TL’ye indirdi. Haftalık repo ile bankaları fonlamayı tamamen sonlandırarak, ‘Geç Likidite Penceresi (GLP)’ yani yüzde 10 ile fonlama yoluna gitti. Önce yüzde 8, sonra yüzde 8.50 ve son olarak da geçtiğimiz Cuma günü yüzde 9.00 ile TL alarak, yüzde 0.75 faizle dolar verdiği döviz takası (swap) işlemlerine başladı. Yarın ki karar piyasaların gündeminde olacak.

Cuma günü de (27 Ocak’ta) ‘yatırım yapılabilir’ notunu koruyan tek derecelendirme kuruluşu olan Fitch’in açıklaması var. Açıklama büyük olasılıkla Türk piyasaları kapandıktan sonra yapılacaktır.