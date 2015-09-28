Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 3,0470, avro 3,4070 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 3,0400 liradan alınan dolar 3,0470 liradan satılıyor. 3,4000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,4070 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 3,0300 lira, avronun satış fiyatı ise 3,3750 lira olmuştu.

Küresel piyasalarda gündem yoğun

Öte yandan küresel piyasalar, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in açıklamalarıyla dalgalı bir seyir izlerken, yeni haftada yoğun veri takviminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de geçen hafta Janet Yellen'in ve diğer Fed üyelerinin açıklamalaryla dalgalı bir seyir izlenen pay piyasalarında bu hafta başta tarım dışı istihdam olmak üzere yoğun veri takvimi takip edilecek. Yellen, Fed üyelerinin neredeyse tamamının faizlerin bu yıl içinde artırılması gerektiğini düşündüğünü ifade ettikten sonra dolar endeksi son 5 haftanın en yüksek seviyesi olan 96,7'yi gördü ve 96,3 seviyelerinde dengelendi. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,70 değer kazandı, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Yunanistan seçimlerinin piyasa beklentileri doğrultusunda sonuçlanmasının ardından İspanya'da Katalonya özerk yönetiminde yapılan seçimleri bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin kazanması piyasaların gündeminin bu alana kaymasına neden oldu. Avro/dolar paritesi cuma günü 1,1116'ya kadar geriledikten sonra toparlanarak, bu haftanın açılışında 1,12 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor. Analistler, bu hafta, başta Almanya ve İngiltere'de olmak üzere açıklanacak enflasyon ve GSYH gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor.

Çin verileri olumsuz etkiledi

Asya tarafında, Çin'de açıklanan sanayi şirketleri karlarının son dört yılın en hızlı düşüşüne işaret etmesinin ardından Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 1,5 geriledi.

Yurt içinde, 4,5 günlük bayram tatili süresince dolar/TL'nin uluslararası piyasalarda yükseliş eğilimini koruması dikkati çekerken, bugün reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceği belirtiliyor. Geçen hafta düşük işlem hacmiyle yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 75.000 puanın üzerini test etse de bu seviyelerde tutunamamış ve haftayı 74.610 puandan tamamlamıştı. Analistler, ABD verileri ve Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin fiyatlamalar üzerinde baskın olmaya devam edeceğini ifade ederek, BIST 100 endeksinin 75.000 direncini kırması durumunda 77.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 72.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

14.30 Türkiye, eylül ayı reel kesim güven endeksi

14.30 Türkiye, eylül ayı kapasite kullanım oranı

15.30 ABD, ağustos ayı kişisel gelir ve harcamalar

17.00 ABD, ağustos ayı bekleyen konut satışları

17.30 ABD, eylül ayı Dallas Fed imalat aktivite endeksi