Dolar yeni haftaya 8,72 seviyesinde yatay başladı; Euro 10,41

Dolar/TL tarihi zirve olan 8,88'e yakın aralıkta dalgalı seyrini sürdürerek yeni haftaya 8.70'li seviyelerden başladı. Söz konusu yatay seyir Euro'da da devam etti. Haftayı 10,47 TL'den kapayan Euro yeni haftaya da bu seviyelerden başladı.

Dolar/TL 8,72 seviyesinde yatay hareket ederken, Euro/TL ise 10,41 civarında yeni haftaya başladı.

Geçen hafta boyunca 8,80-8,60 seviyeleri arasında dalgalanan dolar/TL ay başında tırmandığı tarihi zirve 8,88'den yönünü sınırlı derecede aşağı çevirmiş olsa da zirveden uzaklaşmış değil.

Piyasalarda ABD'de para politikasının ne zaman ve ne hızda sıkılaşacağı hakkında fikir veren enflasyon ve istihdam verileri en yakından izlenen gündem olmayı sürdürüyor.

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