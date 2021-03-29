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Ekonomi

Dolar yeni haftada 8 liranın üzerinde seyrediyor

29 Mart 2021 09:26

Geçen hafta 8 liranın altında tutunamayarak 8,09'dan tamamlayan dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 8,03 düzeyinden seyrediyor. Euro/TL ise 9,46 düzeyinde işlem görüyor.

Haftanın ilk günü veri bakımından hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalar sakin bir gün yaşayacak. Kabine toplantısı izlenecek.

Paskalya nedeniyle yurt dışı piyasalarda kısa bir hafta olacak, öne çıkan en önemli veri ise ABD'den gelecek istihdam rakamları olacak.

Fed son toplantısında, 10 yıllıklardaki yükseliş nedeniyle erkene çekilen faiz artışı beklentisini istihdam piyasasını olumsuz etkileyeceği nedeniyle reddetmişti.

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