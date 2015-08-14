Dolar yeni güne yeni rekorla başladı; 2.84'ü de aştı!

Dün AK Parti ve CHP arasında koalisyonun kurulmamasıyla ateşi yükselerek tarihi rekorunu kıran dolar bu sabaha da hareketli başladı. Dün 2.82'yi geçerek tarihi zirveyi gören dolar sabah 06:45 sularında 2.84'ü de aştı. Dolar, öğle saatlerinde 2.83 seviyesine indi.

AK Parti ile CHP arasında dün yapılan son koalisyon görüşmesinden sonra dolar ABD işsizlik maaşı başvurularının da etkisiyle 2.8085’i aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 7 Haziran seçimlerinde en çok oy alan iki partinin koalisyon kurmayacaklarının liderler tarafından açıklanması üzerine dolardaki dalgalanma devam etti. Dün akşam saatlerinde 2.8290’a kadar yükselen dolar/TL sabah 06:47’de 2.8405 ile tüm zamanların rekorunu kırdı, yükseliş devam ediyor. Euro da siyasal gelişmelere sert tepki verdi. Dün tarihi rekorunu kıran Euro bu sabah da 3.1659 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.