Dolar yeni güne nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasının takip edileceği yeni güne Dolar/TL 6,80’in üstünde başladı. Fed bugün ekonomiyi ayakta tutmak için şirket tahvilleri alım programına da başlıyor.
Powell bugün Senato Bankacılık Komitesi’nde yarı yıl para politikası raporunun sunumunu yapacak. Powell’ın konuşmasının küresel ekonominin gidişatı hakkında önemli ipuçları vermesi bekleniyor.
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin Koronavirüs'ten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 825 olduğunu açıkladı.
Japonya Merkez Bankası (BOJ), üst üste 36. toplantısında da faiz oranını yüzde 0,10 seviyesinde tuttu. BOJ ekonominin corona virüsü salgınından yavaş yavaş toparlanacağı görüşüne bağlı kaldı.