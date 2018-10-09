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Ekonomi

Dolar, yeni güne nasıl başladı?

Gözler Albayrak'ın enflasyon açıklamasında...

09 Ekim 2018 12:19

Dolar/TL yeni güne 6,1160 seviyesinden başladı. Piyasalar bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na odaklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı öncesinde  Dolar/TL yeni güne 6,1160 seviyesinden başladı.

Bu haftanın  diğer ana gündemi  ise ev hapsindeki ABD'li rahip Andrew Brunson'ın Cuma günü gerçekleşmesi beklenen mahkeme kararı olacak. ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ve halihazırda ev hapsinde tutulan ABD'li Rahip Brunson'ın mahkemesi 12 Ekim'de gerçekleşecek.

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