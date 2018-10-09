Dolar, yeni güne nasıl başladı?

Dolar/TL yeni güne 6,1160 seviyesinden başladı. Piyasalar bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na odaklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı öncesinde Dolar/TL yeni güne 6,1160 seviyesinden başladı.

Bu haftanın diğer ana gündemi ise ev hapsindeki ABD'li rahip Andrew Brunson'ın Cuma günü gerçekleşmesi beklenen mahkeme kararı olacak. ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ve halihazırda ev hapsinde tutulan ABD'li Rahip Brunson'ın mahkemesi 12 Ekim'de gerçekleşecek.