Dolar, yeni güne nasıl başladı?

Dün akşam kapanış saatine doğru 5.20-28 seviyeleri arasında dalgalanan dolar/TL bu sabah 5.25 seviyesinde.

ABD ile yaşanan 'Rahip Brunson' gerilimi sonrası tırmanışa geçen dolar/TL'de son olarak önceki gün 5.42 ile zirve görüldü. Dün güç içerisinde 5.20 seviyesine inen kur daha sonra 5.35 seviyesine kadar yükseldi. Kur kapanışa doğru 5.20-5.28 seviyesi arasında dalgalı bir seyir izledi.

Dolar/TL, bu sabah 5.25 seviyesinden fiyatlanırken, euro/TL 6.11 civarında işlem görüyor.

Piyasaların gözü ABD-Türkiye heyetleri arasında gerçekleşecek görüşmelerde olacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin bugün ABD'li yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.