T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar yeni güne 3.81 liranın üzerinde başladı (2)

(Borsa açılışıyla güncellendi) İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Türkiye'nin Suriye sınırına yığınak yapması ve olası bir operasyon nedeniyle hızlı yükselen dolar ve euro yeni güne dünkü düzeylere yakın başladı

17 Ocak 2018 13:19

(Borsa açılışıyla güncellendi)
İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Türkiye\'nin Suriye sınırına yığınak yapması ve olası bir operasyon nedeniyle hızlı yükselen dolar ve euro yeni güne dünkü düzeylere yakın başladı.
Günün ilk işlemlerinde, dün 3.8324 liraya kadar yükselen dolar 3.81 liranın üzerinde, 4.6928 liraya kadar yükselen euro ise 4.66 liranın üzerinde işlem gördü.
Euro 24 Kasım\'da 4.7046 lira ile, dolar da 21 Kasım\'da 3.9622 lira ile rekor düzeye tırmanmıştı.
Jeopolitik risklerle haftanın ilk gününü yüzde 2.17 gibi büyük bir oranda düşerek 112 bin 159 puandan tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi, dün kapanışa doğru gelen alımlarla günü yüzde 2.01 yükselişle 114 bin 418 puandan tamamladıktan sonra yeni güne de yüzde 0.38 artışla 114.813 puandan başladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BorsaOcak DHATürkiye SuriyeGününEuroKasımJeopolitikEndeksi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24