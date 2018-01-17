Dolar yeni güne 3.81 liranın üzerinde başladı (2)

(Borsa açılışıyla güncellendi)

İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Türkiye\'nin Suriye sınırına yığınak yapması ve olası bir operasyon nedeniyle hızlı yükselen dolar ve euro yeni güne dünkü düzeylere yakın başladı.

Günün ilk işlemlerinde, dün 3.8324 liraya kadar yükselen dolar 3.81 liranın üzerinde, 4.6928 liraya kadar yükselen euro ise 4.66 liranın üzerinde işlem gördü.

Euro 24 Kasım\'da 4.7046 lira ile, dolar da 21 Kasım\'da 3.9622 lira ile rekor düzeye tırmanmıştı.

Jeopolitik risklerle haftanın ilk gününü yüzde 2.17 gibi büyük bir oranda düşerek 112 bin 159 puandan tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi, dün kapanışa doğru gelen alımlarla günü yüzde 2.01 yükselişle 114 bin 418 puandan tamamladıktan sonra yeni güne de yüzde 0.38 artışla 114.813 puandan başladı.