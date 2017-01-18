Dolar yen savaşına Fed müdahalesi

Dolar, San Francisco Fed Başkanı John Williams'ın ABD ekonomisinin maksimum istihdam hedefine ulaştığını ve kademeli faiz artışının muhtemelen uygun olacağını kaydetmesinin ardından, yen karşısında yedi gün süren düşüşünü durdurdu.

Dolar, dikkatlerin ABD enflasyon raporuna ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın bugünkü konuşmasına çevrilmesi ile birlikte önemli para birimlerinin tümü karşısında güçlendi. Bu yıl Federal Açık Piyasa Kurulu (FOMC) toplantılarında oy hakkı bulunmayan Williams, 2017 yılında üç faiz artırımı beklediğini tekrarladı. ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Donald Trump'ın doların halihazırda "çok güçlü" olduğu şeklindeki yorumu ve sınır ayarlaması olarak adlandırılan Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin şirket veri planının kilit kısmını eleştirmesi ile birlikte Salı günü yüzde 1.3 düştükten sonra yüzde 01 yükseldi.

"Zayıf dolar ile Trump-flasyon arasında gerilim var"

Singapur'da Mizuho Bank Ltd. kıdemli ekonomisti Vishnu Varathan, "Eğer Trump sınır vergisi gibi konularda geri adım atarsa ve doların rekabet zayıflığı konusunu hedeflerse, piyasalarda yeniden ayarlamaların sürmesi için potansiyel ortaya çıkar" dedi ve "Ancak açık bir şekilde, Trump'ın doları zayıflığını ne kadar sürdürebileceği konusunda sınır var. Buna karşın zayıf dolar ile Trump-flasyon arasında gerilim var" ifadesini kullandı.

Dolar/Yen paritesi 113.14 ile seansın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0.4 yükselişle 113.02 seviyesine geldi.