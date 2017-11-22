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Ekonomi

Dolar, yen karşısındaki kayıplarını ikinci güne taşıdı

Fed ile Avrupa Merkez Bankası para politikalarının yakınlaşma beklentilerinin aşırı olduğuna dikkat çekti

22 Kasım 2017 11:17

ABD Doları, Fed Başkanı Janet Yellen'ın ABD'de faizlerin aşırı hızlı artırılmasına karşı uyarıda bulunması ardından, yen karşısındaki kayıplarını ikinci güne taşıdı.

Bloomberg'de yer alan habere göre Yellen'ın fazla hızlı sıkılaştırmanın enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin altında karaya oturması riskine dikkat çekmesi ve gelecek fiyat artışlarının hız kesebileceğine yönelik bazı “ipucu beklentiler” bulunduğunu belirtmesi ardından dolar değer kaybetti.

“Yellen'ın tonu temkinliydi; sıkılaştırma için bir anlamda sigorta yapmaya çalışıyor” dedi. Fed ile Avrupa Merkez Bankası (AMB) para politikalarının yakınlaşma beklentilerinin aşırı olduğuna dikkat çekerek doların geçici olarak yükselmesi gerektiğini ifade etti.

Dolar/yen paritesi, salı günü gerilemesinin ardından Çarşamba günkü işlemlerde yüzde 0.2 ekside 112.28 seviyesinden işlem gördü.

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