-DOLAR YEN KARŞISINDA 15 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE TOKYO (A.A) - 24.08.2010 - ABD doları Japon yeni karşısında 15 yılın yeni düşük seviyesini gördü. Japon yetkililerin, yenin değer kaybetmesi için döviz piyasasına müdahale edip etmeyeceği konusundaki belirsizlik nedeniyle bugün Tokyo'da ABD doları 84,17 yene düşerek, 1995 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Maliye Bakanı Yoshihiko Noda düzenlediği basın toplantısında, ''döviz kurlarındaki hareketin açıkça tek taraflı olduğunu, ancak yetkililerin durumun yakından izleyeceğini'' söyledi. Başbakan Naoto Kan ve Merkez Bankası Başkanı Masaaki Shirakawa, dün telefonda görüşmüş, ancak döviz piyasasına müdahaleyi değerlendirmemişti. Bu ay başında ABD doları 84,71 yene kadar gerilemişti. ABD dolarının, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana yen karşısındaki en düşük seviyesi ise 79,75 yen olmuştu. Güçlü yen Japonya'nın ihracat gelirlerinin azalmasına yol açıyor.