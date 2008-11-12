Dolar yatırımcısı kazandı

Altının güçlü seyri sürecek

Finansal yatırım araçlarından dolar Ekim ayında yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilere göre; Ekim ayında dolar ÜFE ile indirgendiğinde reel bazda yüzde 20.21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17.84 ile en yüksek oranda aylık reel getiri sağladı. Doların nominal getirisi ise yüzde 20.90 olarak gerçekleşti.Getiri oranında dolardan sonra külçe altın geldi. Nominal getirisi yüzde 17.40 olan külçe altın, ÜFE’ye göre yüzde 16.73, TÜFE’ye göre ise yüzde 14.42 reel getiri sağladı. Reel olarak ÜFE’ye göre yüzde 10.67 kazandıran euro, TÜFE’ye göre de yüzde 8.48’lik kazanç sağladı.Mevduat faizi, geçen ay reel bazda ÜFE’ye göre yüzde 0.81 kazandırırken, TÜFE’ye göre yüzde 1.19 kaybettirdi.Borsa ise yatırımcısına geçen ay reel bazda ÜFE’ye göre yüzde 24.43 ve TÜFE’ye göre yüzde 25.93 kaybettirdi.Dolar, son üç ayda ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 26.77, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20.03 oranında reel getiri sağladı.Aynı dönemde mevduat faizi, ÜFE’ye göre yüzde 6.86, TÜFE’ye göre yüzde 1.18 oranında kazandırdı.Külçe altın, reel bazda ÜFE’ye göre yüzde 6.43 ve TÜFE’ye göre yüzde 0.77 kazandırırken, Euro ÜFE’ye göre yüzde 6.33 ve TÜFE’ye göre yüzde 0.67 kazanç sağladı.Borsa ise reel bazda ÜFE’ye göre yüzde 21, TÜFE’ye göre yüzde 25.20’lik kayıp yaşattı.Altı aylık değerlendirmeye göre ise dolar ÜFE’ye göre yüzde 13.90, TÜFE’ye göre yüzde 9.97 kazanç sağladı. Mevduat faizi reel bazda ÜFE’ye göre yüzde 6.64, TÜFE’ye göre yüzde 2.96 oranında kazandırdı. Reel bazda ÜFE’ye göre 0.76 zarara neden olan külçe altın, TÜFE’ye göre yüzde 4.18’lik kayba neden oldu. Anılan dönemde euro ÜFE’ye göre yüzde 4.33, TÜFE’ye göre yüzde 7.62 kaybettirirken, Borsa ÜFE’ye göre yüzde 33.64, TÜFE’ye göre yüzde 35.93 oranında yatırımcısına zarar ettirdi.Yıllık olarak değerlendirildiğinde, finansal yatırım araçları en fazla reel getiri oranına göre külçe altın, dolar, euro, mevduat faizi ve Borsa olarak sıralandı.ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 15.99, dolar yüzde 10.07, euro yüzde 2.48 ve mevduat faizi yüzde 1.95 oranında reel getiri sağlarken, Borsa yüzde 55.60 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 17.33, dolar yüzde 11.35, euro yüzde 3.67 ve mevduat faizi yüzde 3.13 oranında reel getiri sağlarken, Borsa yüzde 55.09 oranında yatırımcısına kaybettirdi.