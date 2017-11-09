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Ekonomi

Dolar yatırım araçları arasında Ekim ayının açık ara birincisi

İstanbul

09 Kasım 2017 13:15

İstanbul. 9 Kasım (DHA) - Dolar, Ekim ayında yatırımcılarına sağladığı yüksek reel getiri ile yatırım araçları arasında \"açık ara\" birinciliği alırken, Borsa İstanbul Endesi de Ekim sonunda \"yıllık getiri şampiyonu\" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.93. tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3.56 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;
- euro yüzde 2.53,
- külçe altın yüzde 1.18 reel getiri sağladı.
Buna karşılık;
- mevduat faizi yüzde 0.83,
- BIST 100 endeksi yüzde 1.69,
- devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2.67 kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde;
- euro yüzde 2.16,
- külçe altın yüzde 0.81 reel getiri sağlarken,
- mevduat faizi yüzde 1.19,
- BIST 100 endeksi yüzde 2.05,
- DİBS yüzde 3.03 kaybettirdi.
Külçe altın üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde
- yüzde 3.79,
- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3.34 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, DİBS;
- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2.54,
- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.96 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi;
- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.63,
- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12.24 ile en yüksek kazancı sağladı.
Aynı dönemde dolar;
- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.40,
- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.88 en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi;
- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15.71,
- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21.28 ile en fazla reel getiriyi sağladı.
Buna karşılık DİBS,
- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.91,
- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.63 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. (Grafik)

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