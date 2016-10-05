T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar ve petroldeki yükseliş vatandaşın cebine yansıdı; benzin ve motorine zam!

50 litrelik bir depo 7 lira daha fazla ödenerek doldurulabilecek

05 Ekim 2016 16:51

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 14, motorine ise 12 kuruş zam yaptı. Yeni fiyatlara göre, bir otomobilin 50 litrelik deposu 7 lira daha fazla ödenerek doldurulabilecek.

Dolarda ve petroldeki yükseliş sonrası benzin ve motorine büyük zam geldi. Ankara'da litresi ortalama 4,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 4,88 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,69 liradan 4,83 liraya, İzmir'de ise 4,72 liradan 4,86 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,08 liradan 4,20 liraya, İstanbul'da 4,02 liradan 4,14 liraya, İzmir'de 4,06 liradan 4,18 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

 

Bir depoda 7 lira zam

 

Benzine yapılan 14 kuruşluk zam 50 litrelik depoda 7 liralık maliyet artışı anlamına geliyor. 

Akaryakıt dağıtım şirketleri 9 Eylül Cuma günü benzine 12, motorine ise 6 kuruş zam yapmıştı.

ETİKETLER

BenzinMotorinZamDolarPetrol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24