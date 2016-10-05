Dolar ve petroldeki yükseliş vatandaşın cebine yansıdı; benzin ve motorine zam!

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 14, motorine ise 12 kuruş zam yaptı. Yeni fiyatlara göre, bir otomobilin 50 litrelik deposu 7 lira daha fazla ödenerek doldurulabilecek.

Dolarda ve petroldeki yükseliş sonrası benzin ve motorine büyük zam geldi. Ankara'da litresi ortalama 4,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 4,88 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,69 liradan 4,83 liraya, İzmir'de ise 4,72 liradan 4,86 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,08 liradan 4,20 liraya, İstanbul'da 4,02 liradan 4,14 liraya, İzmir'de 4,06 liradan 4,18 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Bir depoda 7 lira zam

Benzine yapılan 14 kuruşluk zam 50 litrelik depoda 7 liralık maliyet artışı anlamına geliyor.

Akaryakıt dağıtım şirketleri 9 Eylül Cuma günü benzine 12, motorine ise 6 kuruş zam yapmıştı.