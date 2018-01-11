Dolar ve petrol yükselişte

Dolar kurunda yukarı yönlü hareket hızlandı. Dün 3.80’in üzerine çıkan doların düşüş eğiliminin sona ermesinde petrol fiyatlarındaki yükseliş de etkili oldu.

Dolar/TL küresel tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan para birimleri genelinde riskten kaçışı tetiklemesiyle 3.80 seviyesinin üzerini test etti. 22 Kasım 2017’de görülen 3.98’li tarihi zirveden bu yana 3.73’lü seviyelere genel olarak aşağı yönlü bir seyir izleyen Dolar/TL’nin düşüş eğilimi devam etmedi. Önceki gün 3.75’in altında açılış yapan, daha sonra kademeli olarak yükselip 3.75 eşiğini aşan Dolar/TL, dün açılışını 3.77’den yaparak yükselişini hızlandırdı ve 3.80’i aştı. Yaşanan artışla birlikte TL’nin dolar karşısındaki günlük kaybı yüzde 1’e yaklaştı.

Enflasyon belirleyecek

Petrol fiyatlarının 69 dolar seviyesini aşması TL üzerinde baskıya neden oldu. Çin’in ABD tahvili alımlarını yavaşlatabilme ya da tamamen duraklatabilme durumu ise, doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında hızla değer kaybetmesine; gelişen ülke paralarında satış baskısı yaşamasına sebep oldu. Dolar kuru 2017’nin son haftasından bu yana 3.80’in altındaydı ve geçen hafta 3.7313 görülmüştü. Avro/TL’nin de gün içinde 4.56’dan işlem görmesi, TL’nin Avro karşısında yüzde 1.35 değer kaybetmesine yol açtı. Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin etkisiyle Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde ise satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Güne 114.812 puandan başlayan endeks, aynı dakikalarda yüzde 1.50 düşüşle 113.300 seviyesinden işlem gördü. Doların seyri üzerinde etkili olacak en önemli veri ise cuma günü açıklanacak ABD enflasyonu. Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 2.1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Beklentilerin aşılması, kurda yukarı yönlü hareketin desteklenmesi olarak nitelendiriliyor.

Petrol, 80 doları görebilir

Petrol piyasalarında 2018’in sakin bir yıl olmayabileceğini belirten Citigroup, petrolün 80 dolar seviyesine ulaşabileceğini açıkladı. Türkiye’nin akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel aldığı Brent hampetrolün varil fiyatı 2015 Mayıs ayından bu yana ilk kez 69 doları aşarak 69.26 dolara kadar çıktı. Citigroup, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntısı nedeniyle petrol fiyatları giderek yükselirken, Trump’ın İran ve Kuzey Kore’ye yeni yaptırım sinyali vermesinin gözleri jeopolitik risklere çevirdiğine dikkat çekti. ABD’nin OPEC’in üçüncü büyük petrol üreticisi olan İran’a yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasının, Ortadoğu’nun petrol ihracatında en az 500 bin varillik bir düşüşe yol açacağı, bunun da petrol fiyatlarını 5 dolar civarında yükselteceği kaydedildi. Citigroup, 9 Ocak raporunda, Trump’ın bu adımlarının ve Irak ve Libya gibi OPEC üyesi ülkelerdeki siyasi krizlerin ham petrol arzında ciddi düşüşlere yol açabileceğini ve bunun petrol fiyatlarını 70-80 dolara çıkaracağını vurguladı. Raporda, “Tüm bu belirsizliklerin emtia üzerinde önemli sonuçları var” ifadalerine yer verildi.