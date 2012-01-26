-Dolar ve faiz geriledi, altın yükseldi İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 10.05 itibarıyla basit faizi yüzde 9,71, bileşik faizi yüzde 9,95 seviyelerinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 1,8080 liradan, avro ise 2,3710 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,3107, sterlin-dolar paritesi 1,5666, yen-dolar paritesi ise 77,58 düzeyinde seyrediyor.