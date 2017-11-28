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Ekonomi

Dolar ve euronun yönü yeniden yukarıya döndü, Borsa düştü

İstanbul, 28 Kasım (DHA) - ABD'de devam eden Reza Zarrab davasındaki gelişmelerin de etkisiyle dolar ve euro yönünü yeniden yukarıya çevirirken, Borsa İstanbul Endeksi düşüşle açıldı

28 Kasım 2017 12:59

İstanbul, 28 Kasım (DHA) - ABD\'de devam eden Reza Zarrab davasındaki gelişmelerin de etkisiyle dolar ve euro yönünü yeniden yukarıya çevirirken, Borsa İstanbul Endeksi düşüşle açıldı.
ABD’de süren Reza Zarrab davasının Yargıcı Richard Berman dünkü duruşmada, \"Zarrab davasının tek sanığının, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla olacağını\" söyledi. Daha önce \"ABD Zarrab\'a karşı\" olan dava adı da \"ABD Atilla\'ya karşı\" olarak değiştirildi.
Dolar, geçen hafta ortasında 3.9824 lira çıktığı tarihi rekor düzeyden haftanın son gününü 3.95 liranın üzerinde tamamladı. Yeni haftaya 3.9425 lira ile geçen hafta kapanışın bir kuruş kadar altında başlayan dolar dün kapanışa yakın 3.89 liraya geriledikten sonra yeni günün ilk işlemlerinde 3.92 lirayı aştı.
Dolar karşısında 1.17 düzeyinden 1.1929\'a kadar yükselen euro da Cuma günü 4.7024 liraya kadar çıkarak rekor tazeledi. Küresel piyasalarda 4.72 liranın üzerini gören euro yeni haftanın ilk gününde 4.62 - 4.63 lira aralığına kadar çekildikten sonra, yeni güne 4.67 liranın üzerinde başladı.
Haftanın ilk gününü yüzde 0.21 yükselişle 104 bin 759 puandan tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi yeni güne yüzde 0.07 düşüşle 104 bin 687 puandan başladı.

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