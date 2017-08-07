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Ekonomi

Dolar ve Euro'da son durum ne?

Euro/Sterlin ise yüzde 0.2 yükseldi ve 0.9049'a çıktı

07 Ağustos 2017 16:44

Dolar/Lira , ABD para biriminin uluslararası piyasalarda değer kazanması ile birlikte 3.78'in üzerini gördü.

Fed'in, dün beklenenden oldukça iyi çıkan ABD özel sektör istihdam verisi sonrası, gelecek haftaki toplantıda faiz artırımına gitmesinin neredeyse kesin hale gelmesi ve bunun sonucu uluslararası piyasalarda doların ve ABD Hazine tahvil faizlerinin yükselmesi, ABD para birimini yurtiçinde de destekledi.

Euro/Dolar paritesi, yüzde 0.4 kadar yükselerek gün içi rekor seviyesi olan 1.1814'e çıktı.

Europe merkezli bir trader, Euro bölgesi ortak para birimine olan geniş çaplı talebin yayıldığını belirtti. 

Son günlerde aşırı ölçüde gerçekleşen euro alımlarına rağmen, işlemler cansız kalmayı sürdürüyor. 

Euro/Sterlin ise yüzde 0.2 yükseldi ve 0.9049'a çıktı. 

 

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