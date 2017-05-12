Dolar ve Euro'da son durum ne?

Haftanın son gününde dolar güne nasıl başladı? Euro kaç lira oldu? Dolar/TL, güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından 3,5820 seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,20 primle 3,8960'tan, sterlin/TL de yüzde 0,10 yükselişle 4,6170'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon ve perakende satışlar verisinin yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5550 seviyesinin destek, 3,6050'nin ise direnç olarak önce çıktığını kaydetti.