Dolar ve Euro'da son durum

Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizi yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltmesi sonrasında düşüşe geçen dolar/TL, bankalararası piyasada haftanın son iş günü 6.13-6.15 aralığında işlem gördü. Euro 7, 17 seviyelerinde işlem görürken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 değer kazancıyla 94.759,64 puandan tamamladı.

Kur, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini piyasadaki ortalama beklentinin üzerinde artırmasının ardından sert gerileyerek 6.01’i test ettikten sonra 6.15-6.20 aralığında dengelendi.

Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizi yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltmesi sonrasında dolarda sakin seyir görülüyor.



Dolar/TL dünkü kararın hemen ardından 6,02 seviyesine kadar geriledi. Daha sonra yükselen kur bugün 6,14 civarında hareket ediyor.



Euro/TL de 7, 17 civarında işlem görüyor.

Dolar/TL'de 6 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini söyleyen uzmanlar, 5,70 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 340,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,53, holding endeksi de yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile ulaştırma oldu.