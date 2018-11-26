Dolar ve Euro yüzde 1'in üzerinde düştü

Geçen hafta 5.27 ile 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen, haftayı da 5.28 seviyelerinde tamamlayan Dolar/TL yeni haftaya 5.29 seviyelerinden başladı, ardından yüzde 1'i aşan düşüşle 5.22'ye kadar geriledi.



Merkez Bankası'nın sıkı duruşu, ABD ile ilişkilerdeki normalleşme, petrol fiyatlarındaki düşüş son dönemde kurdaki aşağı yönlü harekette etkili oldu.

Geçen hafta 6'nın altını test eden Euro/TL de yüzde 1'i aşan düşüşle 5.94'e kadar indi.



Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri geçen hafta ortalama yüzde 0.65 değer kaybederek 93.003,27 puandan kapandı. Endeks bugün yüzde 1'in üzerinde primli.

Piyasalarda bu hafta



Bu hafta yurt içinde reel sektör güveni, ekonomik güven endeksi ve dış ticaret verisi izlenecek.



ABD'de ise 3. çeyrek büyüme verisi, kişisel gelir ve harcamalar verileri, Perşembe günü ise Fed'in toplantı tutanakları takip edilecek.



