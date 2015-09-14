Dolar ve Euro rekora doymuyor

Dolar ve euro Fed'in kritik kararının beklendiği bu haftaya rekor kırarak başladı. Dolar/TL bankalararası piyasalarda saat 15.00'te 3,0699 ile yeni tarihi zirveyi gördü. Sepet bazında TL de 3,27'yi aşarak rekor tazeledi. Euro/TL ise 3,47'nin üzerine çıkarak en yüksek seviyeye çıktı.

Gözler Fed'de

ABD Merkez Bankası (Fed) 16-17 Eylül tarihlerinde faiz toplantısı gerçekleştirecek. Bu toplantıda Fed'in faiz artırımlarına başlayabileceği beklense de Çin ekonomisinde görülen yavaşlama sinyalleri ve küresel büyümeyi olumsuz etkileyeceği endişeleri nedeniyle faiz artışına yönelik görünüm bulanıklaştı. Bu nedenle küresel piyasalarda dalgalı seyir bekleniyor.