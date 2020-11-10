Dolar ve Euro yeniden yükselişe geçti

İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atanmasının ardından, dolar yeni güne 8.1 liradan, Euro ise 9.69 liradan başladı. Tekrar yükselmeye başlayan dolar 8.32, Euro ise 9.85 üzerinden işlem görüyor.

Önceki haftayı 8.51'den kapatan dolar/TL fırtınalı bir haftasonunun ardından dün 8.06'ya geriledi. Geçen Cuma Merkez bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine Naci Ağbal getirildi. Pazar günü ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Dün akşam Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan'ın atandığı açıklandı.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1390 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7010 lira olmuştu.