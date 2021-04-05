Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı 

TCMB yönetimindeki değişiklik sonrası sert dalgalanan dolar kuru, enflasyon verisinin ön plana çıktığı ve siyaset gündeminin izlendiği haftanın ilk gününde yükselişte.
Geçen haftanın son işlem gününde dalgalı bir günün ardından 8,15'in hemen altında haftayı tamamlayan dolar/TL, yeni haftayı yukarı yönlü açtı.
Dolar fiyatları; bugün 8,20 TL civarında hareket ediyor. Euro ise 9,64 TL bandında işlemlerini sürdürüyor.
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 726,41 lira, satış fiyatı 744.57 liradan işlem görüyor.
Gram altında ise alış fiyatı 454,31 lira, satış fiyatı 454,87 lira seviyesinde .