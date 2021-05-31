Dolar ve euro yeni haftaya yatay seyirde başladı

Haftayı rekorla kapatan dolar ve euro, yeni haftanın açılışında tarihi seviyelerin hemen altında yatay hareketler sergiliyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 8,6136 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde 8,57 düzeyinde işlem görüyor. Euro/TL ise haffif yukarı yönlü hareketle 10,46-10,47'lerde değerleniyor.

NTV'de yer alan habere göre; gözler, bugün açıklanacak olan Türkiye ekonomisine ilişkin ilk çeyrek büyüme verilerinde olacak.

Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9, yılın tamamında yüzde 1,8 büyümüştü. Beklentiler ilk çeyrek bazında yüzde 6,5; 2021 yılı için ise yüzde 5,5 büyüme yönünde oluştu.

Öte yandan bugün Kabine Toplantısı'nda çıkacak normalleşme kararları takip edilecek.

Yurt dışı piyasalarda ise ABD ve İngiltere piyasalarının tatil olduğu haftanın ilk gününde Almanya enflasyonu ve OECD'nin 37 ülkeye ilişkin ekonomik görünüm raporu açıklanacak.