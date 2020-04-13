Dolar ve Euro tırmanışını sürdürüyor

Küresel piyasalardaki satılıcı seyre paralel olarak yükselişini sürdüren dolar/TL, yeni haftaya 6,73 seviyesinde başladı. Kur sabah 09.20 itibariyle 6,7651 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL ise 7,40 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken yurt dışında da ABD, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesiyle birlikte Hong Kong'ta piyasalar Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak. Bu nedenle uzmanlar kurdaki hareketlerin daha sınırlı olabileceğini belirtiyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60 seviyesinin destek, 6,80'in direnç konumunda izleneceğini bildirdi.