'Dolar ve euro'nun yükselişi engellenemiyor; Türk lirası eriyor!

Türk lirası, dolar karşısında her gün erimeye devam ederken, dolar ve euro haftanın son işlem gününde de zirve yaptı. Dolar/TL sabah saatlerinde 7.9576'yla tarihin en yüksek seviyesine erişirken, euro/TL de 9.3638'le zirve yaptı. Geçen hafta çift haneye erişen sterlin ise 10,3046 TL'den işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından 7.66 seviyesine gerileyen dolar kuru, hafta başından bu yana yükselişini sürdürüyor.

Dolar kuru, Türk Lirası karşısında 9.9576'yla tarihin en yüksek noktasına ulaştı.

TL'de dolar karşısında çarşamba günü yaklaşık yüzde 1 değer kaybı yaşanırken, benzer para birimlerinde yüzde 1'i aşan değer kazançları bulunuyordu. TL dün dolar karşısında yüzde 0,7 değer kaybı yaşarken benzer para birimlerinde yatay seyir izleniyordu.

798 liradan satılan çeyrek altın ise 800 lira seviyesini test ediyor.