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Ekonomi

Dolar ve Euro haftayı nasıl kapattı?

BİST 100 Endeksi, yüzde 0.78 düşüşle 109 bin 379 puana geriledi

13 Nisan 2018 20:37

ABD Başkanı Donald Trump'ın, “Ben Suriye’ye saldırı konusunda  tarih vermedim” açıklaması piyasadaki gerginliği azalttı. Açıklamanın ardından düşüşe geçen dolar haftayı 4.09 - 4.10 aralığında tamamladı. Euro ise 0.38 düşüşle 5.05 – 5.06 aralığına indi. Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.78 düşüşle 109 bin 379 puandan kapattı.

Dolar Çarşamba günü 4.1938 liradan, Euro da 5.1941 liradan işlem görerek tarihi rekor tazelemişti.

Dolar, öğle saatlerinde günlük yüzde 0.35 düşüşle 4.09 - 4.10 aralığına, Euro da günlük yüzde 0.38 düşüşle 5.05 – 5.06 aralığına indi.

Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) yüzde 0.29 artışla 110 bin 553 puandan başladığı güne günlük yüzde 0.78 düşüşle 109 bin 379 puana geriledi. (DHA)

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