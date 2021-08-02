Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Enflasyon verilerinin açıklanacağı yeni haftaya dolar kuru 8.50 seviyesinden başlarken, euro da 10,0641'den işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu sundu ve yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi. Enflasyon tahmini yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e yükseltildi



TMCB'nın başkanını mesajlarında faiz indirimi içermeyen mesajlarından destek bulan TL 8.50 seviyesinden 8.39'a gerilemişti. Bu haftaya da 8.50 seviyesinden başladı.

Euro ise yeni haftaya 10,0641 seviyesinden başladı.