Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

T24- İstanbul serbest piyasada dolar 1,5170, euro 1,9420 liradan haftaya başladı.



Kapalıçarşı'da 1,5120 liradan alınan dolar 1,5170 liradan satılıyor.



1,9340 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 1,9420 lira olarak belirlendi.



Serbest piyasada cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 1,5140 lira, euronun satış fiyatı ise 1,9400 lira olmuştu.



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları saat 09.05 itibariyle alışta en düşük 1,5120 lira, en yüksek 1,5140 lira, satışta en düşük 1,5180 lira, en yüksek 1,5200 lira seviyesinde işlem görüyor.