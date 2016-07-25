Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

Darbe girişimi ve OHAL sonrası sert satış baskısı altındaki kur ve faizde bu hafta siyasi gelişmeler ve yarınki TCMB enflasyon raporu takip edilecek. Dolar 3,05 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Euro ise 3,35'ten satılıyor. Uzmanlar Borsa İstanbul'un bugüne alıcı başlamasını bekliyor.

Piyasalarda ise kur haftaya Cuma gününe göre anlamlı bir göstermeyerek başladı. Cuma günü 3.0550 civarında günü tamamlayan dolar/TL bu sabah ise güne saat 08.40 itibarıyla 3.0525/3.0540 seviyesinde başladı. Cuma günü 3.2050 civarında olan sepet bazında TL aynı saatte 3.2017/3.2042, 3.38 civarında olan euro/TL ise 3.3506/3.3535 seviyesinde bulunuyor.

HSBC Türkiye Hazine Direktörü Fatih Keresteci bu sabah geçtiği notta, “Türk mali piyasalarında bir miktar normalleşme sinyalleri görebiliriz... Ancak, kalıcı bir rahatlama için henüz erken. Bu haftanın en önemli gündem maddesi Fed'in faiz toplantısı olacak” dedi.

Darbe girişimi, olağanüstü hal (OHAL) ilanı, S&P'nin kredi notu indirimi ve indirimlerin devam edebileceği endişeleriyle piyasalar geçen hafta sert satış baskısı altında kalırken dolar/TL tarihi zirvesi test etti; 10 yıllık tahvil faizinde ise 100 baz puanın üzerinde yükseliş gösterdi.

Piyasalar ilk sert satış baskısı ardından bir miktar sakinlerken bankacılar bu hafta ise piyasalarda siyasi adımların, olası kredi notu gelişmelerinin ve Merkez Bankası'nın yarınki enflasyon raporunun ön plana çıkabileceğini belirttiler.

Hükümet yetkilileri çeşitli kanallardan verdikleri mesajlar ile yatırımcılara yoğun bir şekilde güven telkin etmeye çalışsa da henüz piyasalarda tansiyon düşmüş değil. Politika tarafında da tasfiyelerin nereye kadar devam edeceği ve hükümetin hukukun üstünlüğünü ön planda tutmaya devam edip etmeyeceği önemli olacak.

TL'deki değer kaybı yüzde 7'ye yaklaştı

Dolar/TL'nin geçen hafta 3.0970 ile tarihi zirveyi görürken, 15 Temmuz Cuma günü darbe girişimi öncesi kapanış seviyesine göre TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 6.7'ye ulaşmış oldu. Tahvil piyasasında 10 yıllık tahvil faizinde Cuma günkü kapanışa göre yükseliş 124 baz puanı bulurken, borsadaki kayıplar yüzde 14'e yaklaştı.

Haftanın son gününde ise olumsuz haber akışının azalmasının yanı sıra lokallerindöviz satışları ve TCMB'nin yeni iletişim politikası açıklamasının etkisiyle kurda bir miktar gevşeme görüldü.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Piyasalarda sert satış baskıları görülmesinin ardından bir miktar sakinleme görmeyi bekliyoruz; en azından geçen haftaki kadar yüksek negatif ayrışma ve sert kayıpları görmeyi beklemiyoruz. Tam anlamıyla işler durulmuş denemez ancak başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın parti liderleri ile bir araya gelmesi gibi Türkiye'de kutuplaşmayı azaltacak ve ekonomiye güveni telkin edebilecek adımlar piyasaya da olumlu yansıyabilir" dedi.

Kritik görüşme bugün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP, CHP ve MHP Genel Başkanlarını, darbe girişimi karşısındaki kararlı tutumları sebebiyle teşekkür etmek ve önerilerini almak üzere bugün saat 14.00'te görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

Darbe girişimi bilançosu

Türkiye'de 15 Temmuz Cuma akşamı gerçekleşen darbe girişiminde 246 kişi hayatını kaybederken; ardından darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen cemaati bağlantılı olduğu gerekçesiyle kamu ağırlıklı 70,000 civarı kişi ya görevinden uzaklaştırıldı ya da açığa alındı.

Cuma günü piyasalarda satış baskısının azalmasında TCMB'nin iletişim politikası konusunda yaptığı piyasa dostu açıklamaların da etkili olduğunu belirtmişlerdi.

TCMB iletişim politikalarında yeni düzenlemeler yaparak, yatırımcı ve analistlerle teknik görüşmeler, yurtdışı finans merkezlerinde yatırımcılarla düzenli toplantılar, reel sektöre temsilcileri ve ekonomi medyası ile toplantılar yapılacağını açıkladı.

Tahvil faizlerinde son durum

Tahvil bono piyasasında ise 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 10.15, valörde son işlemde yüzde 10.04 seviyesindeydi. Geçen hafta işlem bazında en yüksek yüzde 10.33 seviyesinin test edilmesiyle 10 yıllık tahvilde darbe girişimi öncesi Cuma günü kapanışa göre yükseliş 124 baz puana ulaşmıştı.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.44 seviyesindeydi.