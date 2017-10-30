Dolar ve euro haftaya düşüşle başladı, Borsa yükseldi (3)

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi)

İstanbul, 30 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nda (Fed) başkanlık gelişmeleri ve jeopolitik risklerle geçen hafta hızlı yükselen dolar yeni haftaya 3.80 liranın altında başlarken, Katalonya krizi ve Avrupa Merkez Bankası\'nın kararlarıyla zayıflayan euro da 4.40 liranın altına düştü. Dövizlerdeki gerilemenin de etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi yeni haftaya yükselerek başladı.

Dolar, geçen haftanın son gününde 3.84 liraya kadar yükselen dolar, Katalonya\'da bağımsızlık ilanıyla 3.80 lira sınırına çekildikten sonra, yeni haftaya 3.77 - 3.78 lira aralığında başladı ve gün boyu bu düzeyde hareket etti.

Katalonya\'daki bağımsızlık ilanı öncesi 4.47 liraya kadar yükselen euro da, bağımsızlık ilanıyla sert düştü ve 4.40 liranın altına çekildi. Küresel piyasalarda 1.18 doların üzerinden 1.16 dolar düzeyine gerileyen euro, yeni haftaya da 4.38 - 4.39 lira aralığında başladı ve günü bu düzeylerde geride bıraktı.

Borsa İstanbul Endiksi de, geçen haftanın son gününü yüzde 0.51 yükselişle 107 bin 884 puandan kapattıktan sonra, yeni haftaya dayüzde 0.83 artarak 108 bin 782 puana yükselerek başladı ve kazanımlarını yüzde 0.91\'e kadar yükseltti. Endeks günü, yüzde 0.54 artışla 108 bin 467 puandan kapattı.

Hareketli bir hafta…

İş Yatırım\'ın \"Hareketli bir hafta…\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Dünya piyasalarındaki iyimser hava devam ediyor\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Beklentilerden güçlü ABD büyüme verileri sonrası Wall Street’ten başlayarak gelişmekte olan piyasalara yayılan bir alış dalgası ile haftayı bitirdik. Katalan krizi ile boğuşan Avrupa borsaları dünyadan negatif ayrıştı.

\"Güçlü veri sonrasında 95 seviyesine çıkan dolar Powell’in Fed başkanlığı yarışında öne geçmesi sayesinde haftayı satıcılı kapattı.

\"Türkiye varlıkları uzun bir süreden sonra ilk kez jeopolitik riskleri geride bırakarak dünya piyasalarındaki yükseliş dalgasına katıldı.

\"Veri akışı açısından yoğun bir haftaya başlıyoruz. Salı günü BoE, Çarşamba Fed ve Perşembe günü BoJ toplantıları, Çarşamba günü PMI verileri, Cuma günü Türkiye’de enflasyon ve ABD tarım dışı istihdam verisi izlenecek.

\"Ancak asıl merak edilen konu Trump’ın Çarşamba günü Asya seyahatine çıkarken Fed başkanlığına kimi önereceği. Son dönemece girerken Powell yarışı açık ara önde götürüyor.

\"ABD vadelileri ve Çin borsasındaki satışlara rağmen doların değer kaybetmesinin verdiği destekle Borsa İstanbul’da yatay bir açılış öngörüyoruz.\"