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Ekonomi

Dolar ve euro haftaya düşüşle başladı, Borsa yükseldi

İstanbul, 30 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası'nda (Fed) başkanlık gelişmeleri ve jeopolitik risklerle geçen hafta hızlı yükselen dolar yeni haftaya 3

30 Ekim 2017 13:15

İstanbul, 30 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nda (Fed) başkanlık gelişmeleri ve jeopolitik risklerle geçen hafta hızlı yükselen dolar yeni haftaya 3.80 liranın altında başlarken, Katalonya krizi ve Avrupa Merkez Bankası\'nın kararlarıyla zayıflayan euro da 4.40 liranın altına düştü. Dövizlerdeki gerilemenin de etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi yeni haftaya yükselerek başladı.
Dolar, geçen haftanın son gününde 3.84 liraya kadar yükselen dolar, Katalonya\'de bağımsızlık ilanıyla 3.80 lira sınırına çekildikten sonra, yeni güne 3.77 - 3.78 lira aralığında başladı. Katalonya\'daki bağımsızlık ilanı öncesi 4.47 liraya kadar yükselen euro da, bağımsızlık ilanıyla sert düştü ve 4.40 liranın altına çekildi. Küresel piyasalarda 1.18 doların üzerinden 1.16 dolar düzeyine gerileyen euro, yeni haftaya da 4.38 lira sınırında başladı.
Borsa İstanbul Endiksi de, geçen haftanın son gününü yüzde 0.51 yükselişle 107 bin 884 puandan kapattıktan sonra, yeni haftaya dayüzde 0.83 artarak 108 bin 782 puana yükselerek başladı.

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