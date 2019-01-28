Dolar kuru, yeni haftanın ilk gününe 5,2595 lira seviyesinden başladı.

Bankalararası piyasada 07.09 itibariyle bankalararası piyasada Euro 6,0105 lira, sterlin de 6,9286 liradan işlem görüyor.

Dolar/TL geçen haftaya ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla kasım ayından bu yana ilk kez 5.55 seviyesini test ederek başlamış, PPK sonrası ise yönünü aşağı çevirerek aralıktan bu yana en düşük seviyesi olan 5.24 lirayı görmüştü. Piyasaların gözü bu hafta FED'in faiz kararında ve toplantıdan gelecek ileriye dönük mesajlarda.

TCMB'nin politika faizini sabit tutması, gelişmekte olan piyasalara yönelik olumlu hava ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Davos'taki açıklamalarının desteğiyle pozitif ayrışan TL bu haftaya da dolar karşısında değerini arttırarak başladı. Trump'ın mesajı sonrası geçen hafta 5.55'lere çıkan ancak cuma günü 5.24 liraya dek inen kur, bu haftanın ilk gününe 5,2595 lira seviyesinden başladı.

Piyasalar bu hafta yoğun bir iç ve dış gündemle karşı karşıya. 30 Ocak'ta yılın ilk enflasyon raporu açıklanacak. Yurtdışında ise önemli ABD verilerinin yanı sıra FOMC toplanacak ve Fed faiz kararını açıklayacak.

Öte yandan, Euro cephesi de haraketli.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin perşembe günü yaptığı Euro ülkeleri ekonomilerine dair düşüşün düşünülenden daha fazla olabileceği uyarısı AMB'nin faiz artırımını erteleyebileceğine işaret olarak görüldü.

Açıklamaların ardından Euro dolar karşısında iki ayın en düşüğüne kadar gerilese de sonrasında topladı. TL karşısında 6 TL'nin altına inen Euro, dolar paritesindeki toparlanmaya bağlı olarak yükseldi ve 6.01 dolaylarında.

Tahvil bono piyasasında ise faizlerde ibre aşağıya doğru. Ocak ayı borçlanma programını hedeflere yakın tamamlayan Hazine, şubat ve mart aylarında yoğun ihale programına sahip.