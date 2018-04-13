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Ekonomi

Dolar ve Euro, haftanın son gününe nasıl başladı?

Brent petrol 72.00, altının ons fiyatı da 1340.65 dolardan işlem görüyor

13 Nisan 2018 12:20

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL güne 4.1135 seviyesinden başladı. Euro/TL ise 5.0745'ten işlem görüyor.

Dolar/TL zirveden geri çekilmeye başladı. Önceki gün 4.19’ün üzerine çıkarak rekor kıran kur, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik müdahalenin uzak bir tarihte uygulanabileceği mesajı ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın ilave sıkılaştırma açıklamasının etkisiyle 4.10’un altına indi.

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL güne 4.1135 seviyesinden başladı. Euro/TL 5.0745'ten işlem görürken, euro/dolar 1.2328'de yer aldı.

Brent petrol 72.00, altının ons fiyatı da 1340.65 dolardan işlem görüyor.

Makroekonomik gündem sakinken politik ve jeopolitik gelişmelere yönelik haber akışı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, risklerde azalma oluşursa kurda aşağı yönde güçlü bir düzeltme hareketi başlayabileceğini düşünüyor.

 

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