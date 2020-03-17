Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Amerika’da New York Borsası dün yüzde 12 değer yitirerek 33 yıl önce yaşanan ve tarihe “Kara pazartesi” olarak geçen düşüşten sonraki en sert düşüşünü yaşadı. Sabah saatlerinde dolar 6.40’ın hafif üzerinde bulunuyor. Euro / TL kuru da geceyi yatay geçirdi ve güne 7.19 seviyesinden başladı.

Amerikan borsasın S&P 500 Endeksi’nde yer alan şirketlerin değeri dün 2.69 trilyon dolar eridi; son 18 gündeki değer kaybı 8.28 trilyon doları buldu.

Sabah saatlerinde ise vadeli işlemler piyasasında Amerikan hisselerinde hafif yükselişler yaşanıyor. Bunun etkisiyle gece Asya borsalarındaki düşüş hız kesti. Japonya’da Nikkei Endeksi yüzde 0.06 değer yitirirken Avustralya borsası yüzde 2.16 yükseldi. Uzmanlar, Amerikan vadeli işlemlerindeki yükseliş eğiliminin Asya’da iyimserliğe neden olduğunu belirttiler.

Kriz dönemlerinde değerini koruduğu için güvenli liman olarak adlandırılan altın ise dün 1.500 doların altına düştükten sonra toparlanamadı. Uzmanlar kriz nedeniyle nakitte kalmak isteyen yatırımcılar ve tasarruf sahiplerinin ellerindeki altınları sattığını belirtiyorlar. Sabah saatlerinde altının onsu uluslararası piyasalarda 1.497 dolardan işlem görüyor.

Pazartesi günü tüm piyasalarda yaşanan 6.40’ı geçen dolar / TL kuru ise gece yatay seyretti. Sabah saatlerinde dolar 6.40’ın hafif üzerinde bulunuyor. Euro / TL kuru da geceyi yatay geçirdi ve güne 7.19 seviyesinden başladı.

Dünya piyasaları bugün G7 ülkelerinin maliye bakanlarının akşam saatlerinde gerçekleştireceği telekonferansı izleyecek. Buradan Koronavirüs krizinin etkilerini hafifletmeye yönelik ortak mali önlemlerin çıkması bekleniyor. Amerikan Merkez Bankası’nın faizi indirmesini ve 700 milyar dolarlık parasal genişletme programı başlatmasını yeterli bulmayan yatırımcılar ve ekonomistler, devletlerin bütçeden harcama yaparak kriz nedeniyle zor duruma düşen şirketlerin ve işini kaybedenlerin yardımına koşmasını bekliyor.