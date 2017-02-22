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Ekonomi

Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Dolardaki düşüş devam ediyor

22 Şubat 2017 13:43

Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu korumasının etkisiyle TL'de değer kazanma eğilimi devam ediyor. Dolar/TL bankalararası piyasada 1,5 ay sonra ilk kez 3,61'in altını gördü. Euro da 3,80'in altına geriledi. 

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları ardından piyasalar bu akşam açıklanacak olan son Fed toplantısına ilişkin tutanakları bekliyor. Fed'in mart toplantısına ilişkin sinyaller kurun yönünde etkili olacak.

Dolar endeksi dün altı günün zirvesi olan 101,6'ya kadar yükseldikten sonra yönünü aşağı çevirerek hafif bir düşüşle 101'in üzerinde bulunuyor.

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