Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)
ABD Doları (Serbest Piy) 1,8718 1,8724 0,05
Euro (Serbest Piy) 2,4984 2,4990 -0,12
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,7740 1,7850 -0,39
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,8310 1,8410 0,27
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 2,0256 2,0277 -0,05
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3336 0,3349 0,15
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,9354 2,9378 -0,19
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 50,6310 50,7310 0,49
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3247 0,3260 0,06
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4977 0,5004 0,28
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2880 0,2890 0,07