T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,8718 TL'den alınan dolar 1,8724 TL'den satılırken, 2,4984 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 2,499 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,3347 seviyesinde

18 Haziran 2013 13:18

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)

ABD Doları (Serbest Piy) 1,8718 1,8724 0,05

Euro (Serbest Piy) 2,4984 2,4990 -0,12

Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,7740 1,7850 -0,39

Kanada Doları (Serbest Piy) 1,8310 1,8410 0,27

İsviçre Frangı (Serbest Piy) 2,0256 2,0277 -0,05

Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3336 0,3349 0,15

İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,9354 2,9378 -0,19

100 Japon Yeni (Serbest Piy) 50,6310 50,7310 0,49

Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3247 0,3260 0,06

Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4977 0,5004 0,28

İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2880 0,2890 0,07

ETİKETLER

dolareurodövizkur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24