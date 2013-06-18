Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)

ABD Doları (Serbest Piy) 1,8718 1,8724 0,05

Euro (Serbest Piy) 2,4984 2,4990 -0,12

Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,7740 1,7850 -0,39

Kanada Doları (Serbest Piy) 1,8310 1,8410 0,27

İsviçre Frangı (Serbest Piy) 2,0256 2,0277 -0,05

Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3336 0,3349 0,15

İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,9354 2,9378 -0,19

100 Japon Yeni (Serbest Piy) 50,6310 50,7310 0,49

Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3247 0,3260 0,06

Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4977 0,5004 0,28

İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2880 0,2890 0,07