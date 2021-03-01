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Ekonomi

Dolar ve Euro'da düşüş yüzde 2,5'i geçti

01 Mart 2021 16:51

Türkiye ekonomisinin 2020 yılı son çeyrek büyüme verisinin açıklanmasının ardından güne 7,40'ın altında başlayan dolar/TL, günün ikinci bölümünde de düşüşünü sürdürdü ve 7,25'in altına geriledi. Dolar/TL'deki kayıp yüzde 2,5 civarında seyrederken Euro/TL de benzer şekilde 8,72'ye kadar çekildi.

Geçen hafta yüzde 8 civarı değerlenerek 7,4854'e kadar yükselen dolar/TL, yeni haftanın ilk saatlerinde 7,40'ın altına çekilmişti. Büyüme verisi öncesinde 7,37-7,38 seviyelerindeki kur, piyasaların da açılmasıyla birlikte 7,30'un altına kadar çekildi. Öğleden sonra kademeli düşüşüne devam eden dolar/TL, saat 15.30 sularında 7,25'in altını gördü.

Geçen haftanın son 2 gününde 9,10 seviyesine kadar tırmanan Euro/TL de dolar/TL'deki hareketle paralel olarak 8,72'ye kadar çekilde. Euro/TL'deki düşüş ise yüzde 2,5'i geçti.

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