Dolar ve Euro'da düşüş yüzde 2,5'i geçti

Geçen hafta yüzde 8 civarı değerlenerek 7,4854'e kadar yükselen dolar/TL, yeni haftanın ilk saatlerinde 7,40'ın altına çekilmişti. Büyüme verisi öncesinde 7,37-7,38 seviyelerindeki kur, piyasaların da açılmasıyla birlikte 7,30'un altına kadar çekildi. Öğleden sonra kademeli düşüşüne devam eden dolar/TL, saat 15.30 sularında 7,25'in altını gördü.

Geçen haftanın son 2 gününde 9,10 seviyesine kadar tırmanan Euro/TL de dolar/TL'deki hareketle paralel olarak 8,72'ye kadar çekilde. Euro/TL'deki düşüş ise yüzde 2,5'i geçti.