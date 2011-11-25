-Dolar ve avro yükseldi İSTANBUL (A.A) - 25.11.2011 - Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8760 liradan alınan dolar 1,8790 liradan, 2,4880 liradan alınan avro 2,4930 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8680 lira olan dolar güne 1,8720 liradan, 2,4920 lira olan avro 2,4940 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8760 lira, en yüksek 1,8775 lira, satışta en düşük 1,8810 lira, en yüksek 1,8865 lira seviyesinde işlem görüyor. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 1.496,84 puan ve ortalama yüzde 2,92 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.572,42 puan artarak 51.071,22 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 3,18 oranında değer kazanan. İlk seanstaki 122,87 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.449,55 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,92 değer kazandı.