Dolar ve avro geriledi

T24

Borsa geriledi



Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8120 liradan alınan dolar 1,8160 liradan, 2,5100 liradan alınan avro 2,5150 liradan satılıyor.Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8380 lira olan dolar güne 1,8270 liradan, 2,5490 lira olan avro 2,5450 liradan başlamıştı.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8020 lira, en yüksek 1,8040 lira, satışta en düşük 1,8070 lira, en yüksek 1,8110 lira seviyesinde işlem görüyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 532,97 puan ve ortalama yüzde 0,94 oranında değer yitirdi.İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 70,55 puan azalarak 56.259,37 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,13 oranında değer yitirdi.İlk seanstaki 462,42 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 532,97 puan geriledi.Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,94 değer yitirdi.