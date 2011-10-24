T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar ve avro geriledi

Kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,8160 liraya, avronun satış fiyatı 2,5150 liraya geriledi.

24 Ekim 2011 03:00

T24 - Kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,8160 liraya, avronun satış fiyatı 2,5150 liraya geriledi.

Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8120 liradan alınan dolar 1,8160 liradan, 2,5100 liradan alınan avro 2,5150 liradan satılıyor. 



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8380 lira olan dolar güne 1,8270 liradan, 2,5490 lira olan avro 2,5450 liradan başlamıştı.

Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8020 lira, en yüksek 1,8040 lira, satışta en düşük 1,8070 lira, en yüksek 1,8110 lira seviyesinde işlem görüyor.


Borsa geriledi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 532,97 puan ve ortalama yüzde 0,94 oranında değer yitirdi.

İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 70,55 puan azalarak 56.259,37 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,13 oranında değer yitirdi.

İlk seanstaki 462,42 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 532,97 puan geriledi.

Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,94 değer yitirdi.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24