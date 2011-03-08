-DOLAR VE AVRO DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Ankara'da dün akşam saatlerinde 1,6000 liradan işlem gören ABD doları, bugün akşam saatlerinde 1,5970 liradan satıldı. Avro, bugün akşam saatlerinde 2,2150 liradan işlem gördü. Avro, dün akşam saatlerinde 2,2400 liradan satılmıştı. Dün akşam saatlerinde 1,4012 olan avro-dolar paritesi bugün akşam saatlerinde 1,3875 oldu. Merkez Bankası, saat 15.30 itibariyle gösterge niteliğindeki doların efektif satışını 1,5955 lira, avronun efektif satış kurunu da 2,2211 lira olarak belirledi.