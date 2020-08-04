Dolar ve altında son durum ne?

Gözler açıklanacak temmuz ayı enflasyonuna çevrilirken dolar/TL Ağustos 2018'deki seyrini hatırlatan seviyelerde. Altındaki yükseliş takip edilirken Kurban Bayramı sonrası ekonominin normalleşme yolunda atacağı adımlar izleniyor. Hükûmet kısa çalışma ödeneğini uzatarak işverenin maliyetlerini kısmaya çalışırken işten çıkarmaların önüne geçilmeye çalışılıyor.

Piyasalar bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisini bekliyor. Reuters’ın 13 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Temmuz ayına ilişkin yıllık enflasyon tahminleri yüzde 11.85 ila yüzde 12.37 bandında yer alıyor. Aylık enflasyonun yüzde 0.9 artış göstermesi beklenirken tahmin aralığı ise yüzde 0.66- yüzde 1.10 bandında.

Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan, pandemi döneminde oluşan yeni dengeler çerçevesinde üretim hızının etkilenmesinin maliyet etkisi, buna ek olarak faizlerdeki düşüşün özel tüketim alanında yarattığı talebin enflasyonda etkili olduğunu belirterek içinde bulunduğumuz dönemin hedeflenen enflasyon patikasından da sapmaya neden olduğunu söyledi.

Kurban bayramından öncesi piyasanın ana gündem maddelerinden olan altın popülaritesini sürdürüyor. Bayramın dördüncü gününde (dün) altının ons fiyatı fiyatı 1985 dolara kadar çıkarak rekorunu tazeledi.

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