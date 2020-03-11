Dolar ve altında son durum

Altın fiyatları Koronavirüs salgınının etkisiyle geçen hafta zirve yapmıştı. Son günlerde düşüş göstermesine rağmen, serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,20 lira oldu.



Peki çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar?

11 Mart altın fiyatları

Çeyrek altın: 530 lira

Yarım altın: bin 60 lira

Gram altın: 326 lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 169 lira

Tam altın: 2 Bin 120 lira

Döviz fiyatları

Dolar en düşük 6.1388 lira ve en yüksek 6.1819 lirayı gördükten sonra, 6.14-6.15 lira aralığında,

Euro en düşük 6.9390 lira ve en yüksek 6.9944 lirayı gördükten sonra, 6.97-6.98 lira aralığında,

Sterlin en düşük 7.9363 lira ve en yüksek 7.9773 lirayı gördükten sonra 7.95-7.96 lira aralığında işlem görüyor.